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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра и Приволжья"
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11 июня 2020 года 16:40
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра и Приволжья"
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", отмечая потенциал роста в перспективе года - 38% от низкой базы, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Прибыль акционеров повысилась в 1К 2020 на 28%, до 4,4 млрд руб., несмотря на вызов со стороны теплой погоды и антивирусных мер. Прибыль в 2020 г., по нашим оценкам, составит около 8 млрд руб. (+21% г/г). Мы рекомендуем "Покупать" акции "МРСК Центра и Приволжья". Потенциал роста - 38% от низкой базы в перспективе года", - указывает аналитик ГК Наталия Малых. По мнению эксперта, "Россети" могут повысить коэффициент выплат до 75% прибыли по РСБУ, что потребует дополнительной ликвидности со стороны прибыльных "дочек". "Мы полагаем, что дивиденд за 2020 год может быть увеличен до 0,021 руб. (+32% г/г). При доходности 11,5% акции выглядят привлекательно на фоне низких процентных ставок и сокращения пула дивидендных бумаг на российском рынке. Ожидания восстановления прибыли и дивидендов, а также низкая биржевая оценка всего в 2,6–2,7х годовой прибыли открывают возможность для роста капитализации", - отмечает Н. Малых. "МРСК Центра и Приволжья" - сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс. кв. км и населением 12,8 млн. Основной бизнес - передача электроэнергии. Контрольный пакет акций находится у Россетей (50,4%).
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11 июня 2020 года 18:02
Цены на золото, после мартовской просадки, в апреле и мае стремились к повышению и обновили пики с 2012 г., поднявшись выше 1750 долл./унц. на фьючерсном и спот-рынке, отмечается в аналитическом материале эксперта ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Наш базовый сценарий предполагает, что... читать дальше
.11 июня 2020 года 16:00
Мировые рынки в расстройстве после заседания FOMC, хотя оно принесло в целом "голубиный" результат и обещание продолжить расширение баланса ФРС в том же темпе, что и сейчас, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Спекулятивная лихорадка прекратилась, и все... читать дальше
.11 июня 2020 года 14:12
Технически S&P500 выглядит уверенно, но отмеченные нами ранее признаки перекупленности все же спровоцировали коррекцию, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. "Индекс остается выше значимого уровня сопротивления - 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с... читать дальше
.11 июня 2020 года 10:41
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.11 июня 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.10 июня 2020 года 17:27
Рынок нефти продолжает консолидироваться в районе $40,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер" Артема Лаврищева. На рынке ждали, что запасы в США снизятся за прошлую неделю более чем на 3 млн бар., а отчёт API показал их рост на 8,4 млн бар. "Из Ливии приходят... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:50
Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на фоне ожиданий восстановления экономики США
Julius Baer подтверждает рекомендацию умеренного кредитного риска на фоне ожиданий восстановления экономики США и сохранения монетарной поддержки, говорится в комментарии банка. "Внимание кредитного рынка США возвращается к "сценарию Златовласки" (т.е. благоприятные условия при экономическом... читать дальше
.10 июня 2020 года 12:27
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре. Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:26
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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