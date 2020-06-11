Результат заседания ФРС "голубиный", но рынок ждал большего - Saxo Bank

Мировые рынки в расстройстве после заседания FOMC, хотя оно принесло в целом "голубиный" результат и обещание продолжить расширение баланса ФРС в том же темпе, что и сейчас, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Спекулятивная лихорадка прекратилась, и все валюты G3 поднялись относительно "малых" валют G10 и валют развивающихся стран.

"Рисковые настроения отреагировали на вчерашнее заседание FOMC распродажей, хотя оно оказалось довольно "голубиным", и долгосрочные казначейские облигации США резко подорожали, хотя ФРС просто пообещала продолжить количественное смягчение в том же темпе и опустила прогноз учетной ставки до нуля вплоть до 2022 года. О контроле кривой доходности ничего не было сказано - возможно, Федрезерв хочет сначала составить представление о том, какие намечаются перспективы", - отмечает Джон Харди.

Продолжая весьма интенсивное количественное смягчение (хотя и не сравнимое с паническим темпом марта-апреля), ФРС убеждает рынок, что продолжит поддерживать на нем ликвидность и финансировать дефициты, пока экономика этого требует. "В сущности, мы уже при режиме "современной денежной теории" (ММТ), просто не объявленном официально и не отказавшемся от эмиссии долга министерством финансов", - констатирует эксперт Saxo Bank.