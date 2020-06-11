ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра" и повышает целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 46%, до 2,1 млрд руб., EBITDA - на 11%, до 6,2 млрд руб. Прибыль по итогам года может составить 3,3 млрд руб. (+7% г/г). Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%", - отмечает Н. Малых.

По мнению эксперта ГК, планы "Россетей" относительно повышения нормы выплат до 75% прибыли по РСБУ открывают возможность для увеличения выплат со стороны прибыльных "дочек". "Мы ожидаем умеренное повышение DPS 2020 на 14%, до 0,023 руб., - указывает аналитик "ФИНАМа". - Текущая доходность 9% выглядит интересно при низких процентных ставках и уменьшении пула дивидендных акций на рынке. Сектор электроэнергетики менее уязвим к кризису, и акции МРСК можно считать защитным активом при стабильных дивидендах и нетребовательных мультипликаторах. Дисконт по мультипликаторам по отношению к российским сетевым аналогам оцениваем в среднем в 55%".

"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки.