Технически S&P500 выглядит уверенно, но "быкам" нужна передышка - ИК "Фридом Финанс"

Технически S&P500 выглядит уверенно, но отмеченные нами ранее признаки перекупленности все же спровоцировали коррекцию, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.

"Индекс остается выше значимого уровня сопротивления - 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Индикатор RSI обновил максимумы вместе с рынком, но его "перегрев" также способствовал ожидаемой коррекции. Вместе с тем рынок, скорее всего, преодолел "медвежий" тренд и сохраняет силы для дальнейшего подъема после окончания локальной коррекции. Высока вероятность закрытия гэпов в районе 3133 и 3080 пунктов", - отмечает эксперт ИК.