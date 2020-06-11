Рублю для возврата к отметке 68/$ необходимы спрос на риск и рост цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

Российские активы в первой половине четверга ощутимо снижались вслед за нефтью и пессимистичной динамикой на глобальных рынках, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург" - рубль терял к доллару более 1% и торговался вблизи 69 руб./$. "Для возврата рубля к отметке 68 руб./$ необходимы спрос на риск со стороны инвесторов и рост цен на нефть. На наш взгляд, более вероятна стабилизация курса вблизи 69-70 руб./$", - указывают специалисты банка в своем обзоре.