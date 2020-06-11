Рубль может завершить неделю, оставшись выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро - "Нордеа банк"

Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа банка". Поводом для коррекции на финансовых рынках могли стать комментарии Д. Пауэлла о том, что восстановление американской экономики, по мнению ФРС, будет проходить довольно медленно. Не добавляет оптимизма рублю и коррекция на нефтяном рынке, однако, пока цены на нефть остаются выше 40 долл./барр., этот фактор не оказывает значимого негативного влияния на российскую валюту, отмечают специалисты банка.

"В соответствие с нашими ожиданиями аукционы ОФЗ не оказали заметной поддержки рублю. По-видимому, высокий спрос на российские облигации (суммарно 238 млрд руб.) предъявляли внутренние участники рынка. Наконец, отметим, что новые сообщения о санкциях против России (группа американских конгрессменов выступила с предложением ужесточить санкции против РФ), хотя и вряд ли в данный момент всерьез воспринимаются участниками рынка, оптимизма рублю также не добавляют. В результате все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о том, что российская валюта может завершить текущую неделю на более слабых отметках, оставшись выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро", - пишут аналитики "Нордеа банка".