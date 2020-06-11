Sova Capital снизила рекомендацию для акций Юнипро до "держать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) аналитики сохранили рекомендацию "держать", а для бумаг "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Юнипро - 2,60 (текущая цена - 2,80), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Энел Россия - 0,96 (текущая цена - 1,00), рекомендация - держать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,78 (текущая цена - 0,79), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Интер РАО - 5,60 (текущая цена - 4,97), рекомендация - покупать.