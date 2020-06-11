Sova Capital снизила рекомендацию для акций Юнипро до "держать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) аналитики сохранили рекомендацию "держать", а для бумаг "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - "покупать".