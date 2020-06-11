Краткосрочный взгляд на нефть умеренно негативный - БКС

Котировки Brent с открытия торгов четверга уверенно двигаются в направлении $40 за баррель, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "Краткосрочный взгляд на нефть умеренно негативный. В то же время на среднесрочном горизонте диапазон $38-42 за баррель выглядит справедливым", - пишет он в комментарии компании.