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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Доходность 10-летних ОФЗ до конца июня может снизиться до 5,3-5,4% годовых - Промсвязьбанк
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11 июня 2020 года 10:25

Доходность 10-летних ОФЗ до конца июня может снизиться до 5,3-5,4% годовых - Промсвязьбанк

Сигнал ФРС США о готовности проводить стимулирующую монетарную политику продолжительное время аналитики Промсвязьбанка расценивают как фактор, который выступает в пользу снижения ключевой ставки Банком России на 100 б.п. на заседании 19 июня. "Повышение уверенности глобальных инвесторов в сохранении низкой стоимости фондирования еще продолжительное время должно повысить спрос на рублевые облигации. До конца июня ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,3-5,4% годовых", - указывает в комментарии банка главный аналитик Дмитрий Монастыршин.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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