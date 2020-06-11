Доходность 10-летних ОФЗ до конца июня может снизиться до 5,3-5,4% годовых - Промсвязьбанк

Сигнал ФРС США о готовности проводить стимулирующую монетарную политику продолжительное время аналитики Промсвязьбанка расценивают как фактор, который выступает в пользу снижения ключевой ставки Банком России на 100 б.п. на заседании 19 июня. "Повышение уверенности глобальных инвесторов в сохранении низкой стоимости фондирования еще продолжительное время должно повысить спрос на рублевые облигации. До конца июня ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,3-5,4% годовых", - указывает в комментарии банка главный аналитик Дмитрий Монастыршин.