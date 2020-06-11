Фондовые индексы в четверг утром выйдут в "минус" - ИК "Велес Капитал"

Утром четверга российские фондовые индексы выйдут в "минус", следуя за ухудшением мировых настроений после заседания ФРС США, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Регулятор, с одной стороны, пообещал и дальше делать все возможное для поддержки американской экономики, а с другой, спровоцировал пессимистичные ожидания. Последнее оказалось на руку желающим зафиксировать прибыль после недавнего ралли. На российском рынке коррекция в четверг может усугубиться и близостью длительных выходных. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2730-2800 пунктов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК Юрий Кравченко.