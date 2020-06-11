Пара доллар/рубль может подняться к отметке 70 - "Алор Брокер"

Российская валюта в четверг, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, все-таки не устоит перед негативным внешним фоном и начнет отыгрывать фундаментальную слабость отечественной экономики. "Открытия торгов ждем уже выше 69 рублей за доллар, а в дальнейшем, учитывая выход из рублевых активов накануне длинных выходных, пара доллар/рубль вполне может придвинуться к "круглой" отметке 70 рублей", - пишет он в комментарии компании.