Предпринятые в последние сессии попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными - Промсвязьбанк

Предпринятые в последние сессии попытки индекса МосБиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Продажи в наших акциях в среду поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 41 доллара за баррель, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. Также снижению способствовала динамика западных фондовых площадках.

В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,9% и 0,4% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, уйдя ниже 2780 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Аэрофлота и Ленты, упавшие на 4,6% и 2,5%. Лучше рынка торговались X5 Retail Group и МРСК Волги, прибавившие более 5,5%.

"Предпринятые в последние сессии попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными. Более того, сегодняшнее отступление от этого уровня привело к тому, что рынок ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, что говорит в пользу возможности перелома позитивной тенденции и возобновления нисходящей динамики. Однако для подтверждения данного сценария "медведям" необходимо увести индекс Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов", - отмечает Богдан Зварич.