Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-69 - Банк "Русский стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-69, по паре EUR/RUB - 76,50-78,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, на текущий момент наблюдается торговля российского рубля на фоне разнонаправленной динамики нефти и валют-аналогов, рыночной активности может не наблюдаться в ожидании итогов предстоящего заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки и последующей пресс-конференции Председателя Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла. "Сезонным фактором, который окажет поддержку российскому рублю также могут выступать операции по продаже валютной выручки на внутреннем рынке в первой половине лета для выплат рублевых дивидендов российскими экспортными компаниями. Согласно прогнозам аналитиков Банка Русский Стандарт, торговый диапазон USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-69. Что же касается торгового диапазона EUR/RUB, то его аналитики ожидают на уровне 76,50-78,50", - отмечает М. Тимошенко