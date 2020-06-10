"ВТБ Капитал" снизил оценку акций банка С-Петербург на 23%, но оставил рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 23% - до 66 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 66,97 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 44,12 рубля за штуку.