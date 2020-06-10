ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Роснефти", снизив оценку компании, говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева.

"Первый квартал года ПАО "НК "Роснефть" завершило с убытком. Падение курса рубля не компенсировало снижения нефтяных цен, а, напротив, привело к переоценке долгов компании, 60% которых номинировано в долларах США. Новая сделка ОПЕК+ поднимает цену нефти и российскую валюту, но ценой существенного снижения нефтедобычи", - отмечает эксперт "ФИНАМа".

Новое соглашение с ОПЕК диктует снижение добычи сырой нефти для восстановления баланса на рынке, нарушенного эпидемическим кризисом. По итогам 2020 года аналитики инвесткомпании ожидают снижения добычи "Роснефтью" жидких углеводородов в пределах 10–12%.

Как отмечает А. Калачев, по новой дивидендной политике не менее 50% чистой прибыли по МСФО идет на дивиденды, которые платятся дважды в год. Итоговые дивиденды за прошлый год еще поддерживают акции "Роснефти", но время до закрытия реестра уже истекает. Для снижения санкционного риска "Роснефти" удалось выгодно обменять с российским государством "токсичные" активы в Венесуэле на 9,6% собственных акций.

"Кроме санкций, основными рисками для акций остаются избыток нефти на рынке, большие запасы и вероятность второй волны эпидемии. Снизив оценку компании, мы сохраняем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям", - заключает эксперт ГК.

"Роснефть" - крупнейшая нефтяная компания России. Ее доказанные запасы составляют 42 млрд б. н. э. Контролирует около 40% добычи нефти в России и обеспечивает 56,6% российского нефтяного экспорта.