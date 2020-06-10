Справедливая доходность нового выпуска рублевых еврооблигаций VEON составляет 6,20-6,30% - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс", считают что справедливая доходность дебютного выпуска рублевых еврооблигаций VEON сроком на 5 лет составляет 6,20-6,30%, говорится в обзоре компании.

"VEON решил воспользоваться случаем и разместить рублевые евробонды в условиях рекордно низких доходностей в этом сегменте. В качестве бенчмарка мы смотрим на евробонды РЖД (Baa2/BBB-/BBB) сопоставимой дюрации – RURAIL 25RUB (YTM 6,00%). Мы считаем, что новый выпуск VEON должен предложить премию к RURAIL как минимум 20 б.п., учитывая 100%-ную долю государства и более высокие рейтинги РЖД. Справедливая YTM VIP 25RUB, по нашим оценкам, составляет 6,20-6,30% и предполагает премию 10-15 б.п. к локальным бумагам МТС (Ba1/BB+/BB+), что выглядит справедливо, учитывая сопоставимые премии евробондов компаний", - пишут специалисты "БКС Глобал Маркетс".