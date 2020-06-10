Рубль может преодолеть отметку 68 руб./$1, если тренд на глобальное ослабление доллара усилится после решения ФРС США - Sberbank CIB

Рубль может преодолеть отметку 68 руб./$1, если тренд на глобальное ослабление доллара усилится после решения ФРС США, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Глобальное ослабление доллара США поддерживает рубль, причем по итогам заседания ФРС США в среду оно может усилиться, отмечают аналитики Юрий Попов и Николай Минко.

"Возможно, это отражает ожидания инвесторов, что решение ФРС США будет в русле мягкой денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что американский регулятор объявит о таргетировании доходности казначейских облигаций США с целью снизить ее на долгосрочном участке кривой, чтобы поддержать экономику. Если это произойдет, то спрос на рискованные активы усилится, и рубль вновь начнет укрепляться и может преодолеть отметку 68 за доллар", - пишут специалисты Sberbank Investment Research.