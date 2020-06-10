Sova Capital повысила рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Митчелла Дженнингса.

По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать", а для обыкновенных акций "Газпром нефти" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация "держать" была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Татнефть - 582,0 (текущая цена - 586,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 534,0 (текущая цена - 575,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 367,0 (текущая цена - 358,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 46,0 (текущая цена - 40,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 50,0 (текущая цена - 34,3), рекомендация - покупать.