Sova Capital повысила рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Митчелла Дженнингса.

По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать", а для обыкновенных акций "Газпром нефти" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация "держать" была подтверждена.