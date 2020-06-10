Оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре.

Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Внимание могут привлечь комментарии Д. Пауэлла по вопросу контроля за кривой доходностей в качестве следующей меры, которую ФРС может предпринять, чтобы поддержать восстановление экономики.

"Тем не менее, мы не ожидаем перехода ФРС к такой мере по итогам этого заседания. С другой стороны, комментарии о готовности продолжать стимулирование американской экономики способны поддержать оптимизм на финансовых рынках. Отметим, что акции технологических компаний США во вторник продолжали расти, а индекс Nasdaq обновил исторические максимумы. Мы по-прежнему считаем, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видим явных триггеров для коррекции", - отмечают в "Нордеа банке".