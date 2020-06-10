Вероятны торги рубля в диапазоне 68,50-69 за доллар - РФПИ

РФПИ считает, что до решения ФРС в среду вероятны торги рубля в диапазоне 68,50-69 за доллар, сообщается в комментарии.

Постепенное ухудшение состояния текущего счета на фоне восстановления экономической активности - один из основных рисков для рубля сейчас помимо внешних новостей, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Восстановление импорта товаров и услуг будет поддерживать спрос на валюту, что, с нашей точки зрения, заметно снизит возможности рубля укрепляться и может обеспечить умеренное ослабление российской валюты в ближайшие месяцы. Что касается сегодняшнего дня, то до решения ФРС вероятны торги в диапазоне 68,50-69/USD. Предстоящие аукционы ОФЗ (новый 5-летний выпуск купонных ОФЗ и 4-летний "флоатер" в объеме доступных остатков для размещения) также могут оказать влияние на валютный рынок, если подросшие доходности госбумаг привлекут внимание иностранных инвесторов", - пишет Д. Полевой.