Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2770-2820 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, при отсутствии явных внешних шоков в среду продолжит проторговывать диапазон 2770-2820 пунктов, сообщается в комментарии банка.

"В ближайшей перспективе при реализации сценария ухудшения динамики глобальных рынков и консолидации рынка нефти не исключаем отката индекса Мосбиржи от текущих уровней в направлении нижней границы диапазона 2700-2800 пунктов. Короткая неделя на российском рынке может стать поводом для сокращения позиций краткосрочными инвесторами", - отмечает Р. Антонов.