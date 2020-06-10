Размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в среду размещение Минфином 5-летних ОФЗ 26234 может пройти с доходностью около 5,15% годовых, говорится в комментарии банка.

Минфин РФ в среду на аукционах предложит 4-летние ОФЗ 24021 со ставкой купона, привязанной к RUONIA, а также 5-летние ОФЗ 26234 с постоянным купоном. Предложение такого набора бумаг в условиях снижения интереса нерезидентов к ОФЗ в последнюю неделю выглядит логичным выбором, считает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

"Среднесрочные бумаги пользуются высоким спросом со стороны российских игроков. Учитывая потенциал снижения ключевой ставки до 4,5% ожидаем перетока части средств банков из инструментов ЦБ (депозиты и КОБР) в 5-летние ОФЗ, размещение которых может пройти с доходностью около 5,15% годовых", - отмечает специалист.