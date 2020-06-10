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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торги пары доллар/рубль пройдут в среду в диапазоне 68,3-69,3 - "Алор Брокер"
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10 июня 2020 года 09:53
Торги пары доллар/рубль пройдут в среду в диапазоне 68,3-69,3 - "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" в среду ждут по паре доллар/рубль торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3, а в целом предполагают ослабление курса рубля в дальнейшем, говорится в комментарии компании. "Пара доллар/рубль продолжает находиться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее штурмовать. Интересно, но в последние дни рубль слабо коррелирует с ценами на нефть, живя какой-то своей жизнью. Во вторник вечером и ночью мы опять видели большие объемы продажи валюты, что выглядит странно в условиях снижающейся нефти и слабости российской экономики. В среду по паре доллар/рубль ждем торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3. В целом же готовимся к ослаблению курса рубля", - пишет специалист "Алор Брокер" Алексей Антонов.
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10 июня 2020 года 12:27
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре. Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:26
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:13
Данные Минэнерго США и динамика заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение цен на нефть - ГК "ФИНАМ"
Котировки Brent по итогам торгов вторника закрылись на отметке $40,88, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Давление на цену оказала статистика от API, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,4 млн баррелей. В среду рынок оценит более точные официальные... читать дальше
.09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:20
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи... читать дальше
.09 июня 2020 года 13:23
Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь... читать дальше
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