Район $40 за баррель Brent является комфортным в нынешних условиях - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район 40 долларов за баррель Brent является комфортным в нынешних условиях приближения к балансировке рынка и при огромных накопленных запасах, говорится в комментарии компании.