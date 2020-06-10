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10 июня 2020 года 09:24
"Алор Брокер" рекомендует очень осторожно относиться к покупкам акций
Аналитики "Алор Брокер" рекомендуют относиться к покупкам акций в среду очень осторожно, поскольку не видят потенциала роста российского рынка, сообщается в комментарии компании. Техническая картина по индексу Мосбиржи во вторник не изменилась, отмечает аналитик Алексей Антонов: выйти выше зоны сопротивления 2780-2810 рублевому индикатору рынка не удалось. "В среду эти попытки будут продолжены. По крайней мере, с утра внешний фон благоприятствует росту: американские фьючерсы прибавляют около 0,5%, в небольшом плюсе промышленные и драгоценные металлы. Правда, немного снижается нефть, но она по-прежнему пока остается выше отметки 40 долларов за баррель", - указывает он. А. Антонов считает, что для закрепления выше сопротивления нужна поддержка от американских инвесторов - собственных идей на российском рынке акций не очень много. Итоги же торгов в США будут определены риторикой ФРС по результатам заседания Федрезерва. Никаких прорывных заявлений не ожидается, но есть риски, что ФРС может намекнуть на возможность свертывания беспрецедентных мер поддержки, отмечает специалист компании. "Однако к покупкам мы рекомендуем относиться очень осторожно, поскольку не видим потенциала роста российского рынка акций. Также сложно давать и конкретные рекомендации по бумагам. Тем, кто желает заработать на росте рынка и верит в эту возможность, можно посоветовать покупать рынок целиком, то есть фьючерс на индекс Мосбиржи. Но в целом пока лучше оставаться без позиций", - предупреждает Алексей Антонов.
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10 июня 2020 года 12:27
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что оптимизм, царящий на глобальных площадках с начала июня, выглядит чрезмерным, однако пока не видят явных триггеров для коррекции, сообщается в обзоре. Специалисты банка считают, что от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Д. Пауэлла в среду не стоит... читать дальше
.10 июня 2020 года 10:26
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет принципиальных изменений на рынке нефти, хотя не исключает, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом, по его мнению, район... читать дальше
.10 июня 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.10 июня 2020 года 09:13
Данные Минэнерго США и динамика заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение цен на нефть - ГК "ФИНАМ"
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.09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:20
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи... читать дальше
.09 июня 2020 года 13:23
Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь... читать дальше
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