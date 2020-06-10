Данные Минэнерго США и динамика заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение цен на нефть - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов вторника закрылись на отметке $40,88, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Давление на цену оказала статистика от API, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,4 млн баррелей. В среду рынок оценит более точные официальные данные Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен, отмечает в своем комментарии специалист компании.