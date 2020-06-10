JPMorgan поднял рекомендацию для GDR ЛСР до "покупать"

JPMorgan поднял рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет $2,4 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ЛСР, основанный на оценках аналитиков семи инвестиционных банков, составляет $2,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR "Группы ЛСР" составляет порядка $1,84 за штуку.