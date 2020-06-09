Торги по доллару в среду, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро - 77-77,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"

Доллар торгуется во вторник вечером в диапазона 68,5-69 рублей, евро - в основном ниже 78 рублей. В среду, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, пары могут сместиться ниже текущих значений. Торги по доллару, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро - в диапазон 77-77,5 рубля, прогнозирует специалист ИК в комментарии.