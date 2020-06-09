РенКап не исключает охлаждения рынков в следующие несколько месяцев, включая возможное ослабление рубля

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" не исключает охлаждения рынков в следующие несколько месяцев, включая возможное ослабление рубля.

По словам директора управления "Ренессанс Капитала" по работе на рынке акций Максима Орловского, в настоявшее время худшее для рынков, скорее всего, уже позади.

"Если смотреть сейчас на рынки, то действительно складывается впечатление, что кризис пройден. Большинство бумаг отыграли свои потери, это касается и долгового рынка, и рынка акций. Многие валюты начинают восстанавливаться, и здесь рубль, конечно, в первых рядах, но к сожалению, то, что нас ожидает за углом, может оказаться не таким радостным", - сказал журналистам Орловский в ходе онлайн пресс-брифинга.

По его мнению, так как в основном падение уже отыграно и котировки большинства бумаг восстановились на 90-95% от докризисного уровня, возможно определенное охлаждения на рынках.

"Наверное, пока не стоит сильно торопиться куда-то бежать, есть время отдышаться и подождать", - сказал Орловский.

Как считает экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец, в перспективе нескольких ближайших месяцев курса рубля может ослабнуть преимущественно в связи с восстановлением спроса на импорт. По ее оценкам, потенциал этого снижения может составить 5-7% к текущему курсу.

Экономист также ожидает, что после снижения ключевой ставки в июне ЦБ РФ может дать сигнал о том, что возьмет паузу, а это снизит привлекательность ОФЗ, в том числе для нерезидентов, и окажет давление на курс рубля.

"При этом и Минфин (через ЦБ) сейчас проводит достаточно интенсивную продажу валюты, что оказывает поддержку рублю. Более того, он подтвердил, что намерен компенсировать продажей валюты не только снижение цен на нефть, но и сокращение объемов добычи в результате сделки ОПЕК+. Это значит, что даже при неблагоприятной динамике цен на нефть курс рубля будет оставаться более устойчивым, нежели это было в первом квартале 2020 года. Мы ожидаем, что в среднем по году курс рубля сложится на уровне 73,5 руб./$1", - полагает Донец.