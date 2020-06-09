"Быки" на рынках взяли паузу перед заседанием ФРС - "БКС Брокер"

Рынок акций РФ начинал торги во вторник с позитивной динамики на фоне оптимизма на азиатских рынках, но с появлением европейских инвесторов на фондовых площадках началась коррекция. Участники торгов проявляют нервозность перед заседанием ФРС, итоги которого станут известны в среду, поэтому "быки" взяли локальный тайм-аут, отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

По его словам, в начале недели американский индекс S&P 500 вышел в "плюс" с начала года, отыграв все мартовские потери в марте из-за пандемии COVID-19. Учитывая позитивную статистику по рынку труда за май и оптимистичные прогнозы по ВВП на II квартал, инвесторы опасаются, что ФРС может намекнуть на ослабление выкупа активов или дать ясные реперные точки. В середине мая баланс ФРС превысил $7 трлн. Агентство Fitсh прогнозирует снижение ВВП США во II квартале на 10,5%, тогда как предварительные оценки еще месяц назад указывали на падение от 25% до 40%.

Волатильность на рынок пришла в основном от активов, которые последние дни демонстрировали бурный рост на фоне все большего открытия глобальной экономики. Например, акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) еще в понедельник выросли более чем на 5%, но во вторник откатились на 2%. Аналогичная динамика наблюдается в глобальных перевозчиках, круизных компаниях и всех, кто больше всего пострадал от распространения коронавируса. Инвесторы не исключают, что волна протестов в США и Европе могла спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом, а это может грозить замедлением процесса открытия туристического бизнеса и экономики в целом.

Вместе с падением рисковых активов пошла вниз и нефть. Дополнительным фактором давления стали заявления Саудовской Аравии и других ближневосточных стран о том, что они не планируют дополнительно к соглашению ОПЕК++ сокращать добычу, как это было в мае, констатирует Карпов.

По словам брокера по работе с ключевыми клиентами "БКС Брокер" Сергея Ермоленко, некоторые участники рынка ожидают U-образного восстановления мировой экономики, по мере того, как все больше стран смягчают или вовсе отменяют карантин, что повышает спрос на нефть. Тем не менее, энтузиазм выдыхается, поскольку инвесторы все больше задумываются о рисках: вторая волна пандемии может помешать росту, а страны ОПЕК+ могут ограничиться лишь одним месяцем продления рекордного уровня сокращения добычи.

Сохраняется высокая неопределенность с восстановлением глобального нефтяного спроса, зависящего от динамики мировой экономики, которая может быть не столь позитивной, как многие рассчитывают. Также повлиять на нефтяные цены может еженедельная отраслевая статистика из США, отмечает Ермоленко.

Кроме того, Ермоленко отметил, что индексный провайдер MSCI объявил во вторник о внеплановой ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40, поскольку совокупный вес ряда компаний превысил пороговое значение 40%. В результате все составляющие индекса были пересмотрены (изменения вступают в силу со вторника), больше всего уменьшился вес акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-67 базисных пунктов), а сильнее остальных вырос вес акций "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+44 пункта).

По мнению Карпова, смена глобальных настроений может вызывать отток из фондов, ориентированных на развивающиеся рынки. В индексах таких фондов одну из самых высоких долей занимают акции Сбербанка (MOEX: SBER). Спросом пользуются экспортеры, не связанные с черными металлами, нефтью или газом, то есть защитные истории в драгметаллах. Тем не менее, несмотря на попытку коррекции глобальных рынков, пока рано делать выводы, так как ФРС может и не расстроить инвесторов. Накануне регулятор, например, расширил условия программы кредитования мелкого и среднего бизнеса. То есть полностью исключать финальной позитивной волны роста глобальных рисковых активов пока не стоит.

Индекс МосБиржи пока не смог закрепиться выше 2800 пунктов, динамика последних дней больше похожа на консолидацию, и ясные признаки разворота отсутствуют. В случае закрепления выше 2800 пунктов индекс может попытаться закрыть "гэп" на 2915 пунктах. В противном случае вероятна коррекция на 2700 пунктов уже в ближайшие пару дней, считает Карпов.