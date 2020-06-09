Рубль пока удерживает важные среднесрочные уровни - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" считает, что, с технической точки зрения, рубль все еще удерживает важные среднесрочные уровни, которые могут позволить ему вернуться к восходящему движению (70 руб. и 79 руб. против доллара и евро соответственно) после некоторой коррекции. Для подтверждения нацеленности на рост валютной паре доллар/рубль необходимо будет закрепиться ниже 68 руб. (следующей целью в этом случае станет отметка 67 руб.), а евро/рублю – ниже 76,50 руб. с целевым уровнем 75,50 руб., - указывает аналитик компании Елена Кожухова.