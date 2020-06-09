Sberbank CIB поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "покупать", акций Роснефти, Газпром нефти и Транснефти до "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозные цены анализируемых акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ на 26-59%, сообщается в обзоре Андрея Громадина и Анны Котельниковой.

Кроме того, по итогам переоценки для обыкновенных акций ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Для обыкновенных акций ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN) и ПАО "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), а также для привилегированных акций ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) рекомендация была повышена с "продавать" до "держать".

Для обыкновенных акций ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) и ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) была подтверждена рекомендация "покупать", а для GDR ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 7,0 (текущая цена - 5,85), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 115,0 (текущая цена - 79,49), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 6,0 (текущая цена - 5,12), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 13,5 (текущая цена - 8,30), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 4,8 (текущая цена - 2,96), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR) - 190,0 (текущая цена - 159,00), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций) - 2500,0 (текущая цена - 2024,00), рекомендация - держать.