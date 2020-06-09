Газпромбанк поднял оценку акций РусГидро на 14%, сохранив рекомендацию "нейтрально"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,7 рубля до 0,8 рубля за штуку с учетом высоких показателей компании за первый квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем рекомендация "нейтрально" для этих бумаг аналитиками была сохранена. Как отмечают эксперты, к ожидаемым в краткосрочной перспективе умеренным доходностям по FCF и дивидендам прибавляется риск дополнительного давления на свободный денежный поток со стороны капвложений, связанных с проектами модернизации на Дальнем Востоке.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,78 рубля за штуку.