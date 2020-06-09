Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает - "Открытие Брокер"

Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом. Goldman Sachs повысил оценку средней цены Brent в текущем году до $40,40 и WTI до $36,00 за баррель. Однако аналитики банка прогнозируют, что текущее ралли выдыхается и вероятность коррекции возрастает. Одним из рисков для нефти является возобновление бесконтрольной добычи вне соглашения OPEC+. Некоторую поддержку оказывают ожидания сокращения запасов в США, но вероятное их падение на 1,5 млн бар. вряд ли сможет существенно поддержать рынок. Более важным будет отчёт Минэнерго США в среду, который также покажет объёмы добычи", - комментирует ситуацию эксперт "Открытие Брокер".