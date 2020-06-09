Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади - "ВТБ Капитал"

Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в Германии, а в целом по еврозоне по итогам текущего года прогнозируется снижение ВВП примерно на 9%.

"Фискальная экспансия, предпринимаемая властями еврозоны, носит ограниченный характер, и прямой стимулирующий эффект от нее с точки зрения годового роста ВВП оценивается всего в 0,6%, - констатирует экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Правительство Германии на цели фискального стимулирования выделило больше средств, в процентном отношении к ВВП страны составляющих 3,5%. Эффект от увеличения объема покупки активов в рамках программы ЕЦБ, которое регулятор анонсировал на минувшей неделе, оценить сложнее, а отрицательные процентные ставки могут оказаться контрпродуктивными, сдерживая как рост банковского кредитования, так и процесс восстановления экономики в целом".

Что же касается американского фондового рынка, то он с минимумов 23 марта вырос примерно на 40% и, таким образом, продолжает опережать другие ведущие фондовые рынки. V-образное восстановление рынка акций США совпало с запуском Федрезервом новой программы количественного смягчения и обнулением ставки по федеральным фондам, что подтвердило расхожее мнение о том, что рынки начинают восстанавливаться, когда денежно-кредитные власти начинают паниковать.

"Ликвидность центрального банка и расширение баланса ФРС обеспечили восстановление рынков акций и финансовых активов в целом, - отмечает Нил Маккиннон. - Судя по всему, совет «не идти против ФРС и покупать то, что покупает ФРС» работает. Такие фундаментальные факторы, как экстремально высокие уровни мультипликаторов рынка акций США, снижение корпоративных прибылей, глобальная рецессия, напряженность между США и Китаем, а также недавние уличные протесты в США, попросту игнорируются рынком. Настроения инвесторов определяются ослаблением карантинных мер, а также стабилизацией и в некоторых случаях снижением уровня заболеваемости и смертности от COVID".