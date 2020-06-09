.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
09 июня 2020 года 14:44

Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади - "ВТБ Капитал"

Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в Германии, а в целом по еврозоне по итогам текущего года прогнозируется снижение ВВП примерно на 9%.

"Фискальная экспансия, предпринимаемая властями еврозоны, носит ограниченный характер, и прямой стимулирующий эффект от нее с точки зрения годового роста ВВП оценивается всего в 0,6%, - констатирует экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Правительство Германии на цели фискального стимулирования выделило больше средств, в процентном отношении к ВВП страны составляющих 3,5%. Эффект от увеличения объема покупки активов в рамках программы ЕЦБ, которое регулятор анонсировал на минувшей неделе, оценить сложнее, а отрицательные процентные ставки могут оказаться контрпродуктивными, сдерживая как рост банковского кредитования, так и процесс восстановления экономики в целом".

Что же касается американского фондового рынка, то он с минимумов 23 марта вырос примерно на 40% и, таким образом, продолжает опережать другие ведущие фондовые рынки. V-образное восстановление рынка акций США совпало с запуском Федрезервом новой программы количественного смягчения и обнулением ставки по федеральным фондам, что подтвердило расхожее мнение о том, что рынки начинают восстанавливаться, когда денежно-кредитные власти начинают паниковать.

"Ликвидность центрального банка и расширение баланса ФРС обеспечили восстановление рынков акций и финансовых активов в целом, - отмечает Нил Маккиннон. - Судя по всему, совет «не идти против ФРС и покупать то, что покупает ФРС» работает. Такие фундаментальные факторы, как экстремально высокие уровни мультипликаторов рынка акций США, снижение корпоративных прибылей, глобальная рецессия, напряженность между США и Китаем, а также недавние уличные протесты в США, попросту игнорируются рынком. Настроения инвесторов определяются ослаблением карантинных мер, а также стабилизацией и в некоторых случаях снижением уровня заболеваемости и смертности от COVID".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
09 июня 2020 года 18:16
Brent в среду может вырасти до $42 за баррель - ИК "Фридом Финанс"
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять...    читать дальше
.
09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает - "Открытие Брокер"
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи...    читать дальше
.
09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные...    читать дальше
.
09 июня 2020 года 14:20
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой - Julius Baer
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи...    читать дальше
.
09 июня 2020 года 13:23
Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь...    читать дальше
.
09 июня 2020 года 10:43
Краткосрочная перекупленность рынка нефти в ближайшие дни может провоцировать фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром вторника прибавляют менее 0,5% после снижения в понедельник, отмечают в ИК "Велес Капитал". Котировки расположены чуть выше 41 и 38 долларов соответственно, у пиков с начала марта. Краткосрочная перекупленность рынка в ближайшие дни может провоцировать...    читать дальше
.
08 июня 2020 года 19:20
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке госдолга США - "ВТБ Капитал"
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в...    читать дальше
.
08 июня 2020 года 18:37
Ренессанс Капитал по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году
"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в...    читать дальше
.
05 июня 2020 года 14:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового...    читать дальше
.
05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer сохраняет 3-месячный прогноз по паре EUR/USD на уровне 1,08
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.