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09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади - "ВТБ Капитал"
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в Германии, а в целом по еврозоне по итогам текущего года прогнозируется снижение ВВП примерно на 9%. "Фискальная экспансия, предпринимаемая властями еврозоны, носит ограниченный характер, и прямой стимулирующий эффект от нее с точки зрения годового роста ВВП оценивается всего в 0,6%, - констатирует экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Правительство Германии на цели фискального стимулирования выделило больше средств, в процентном отношении к ВВП страны составляющих 3,5%. Эффект от увеличения объема покупки активов в рамках программы ЕЦБ, которое регулятор анонсировал на минувшей неделе, оценить сложнее, а отрицательные процентные ставки могут оказаться контрпродуктивными, сдерживая как рост банковского кредитования, так и процесс восстановления экономики в целом". Что же касается американского фондового рынка, то он с минимумов 23 марта вырос примерно на 40% и, таким образом, продолжает опережать другие ведущие фондовые рынки. V-образное восстановление рынка акций США совпало с запуском Федрезервом новой программы количественного смягчения и обнулением ставки по федеральным фондам, что подтвердило расхожее мнение о том, что рынки начинают восстанавливаться, когда денежно-кредитные власти начинают паниковать. "Ликвидность центрального банка и расширение баланса ФРС обеспечили восстановление рынков акций и финансовых активов в целом, - отмечает Нил Маккиннон. - Судя по всему, совет «не идти против ФРС и покупать то, что покупает ФРС» работает. Такие фундаментальные факторы, как экстремально высокие уровни мультипликаторов рынка акций США, снижение корпоративных прибылей, глобальная рецессия, напряженность между США и Китаем, а также недавние уличные протесты в США, попросту игнорируются рынком. Настроения инвесторов определяются ослаблением карантинных мер, а также стабилизацией и в некоторых случаях снижением уровня заболеваемости и смертности от COVID".
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09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:20
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи... читать дальше
.09 июня 2020 года 13:23
Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь... читать дальше
.09 июня 2020 года 10:43
Краткосрочная перекупленность рынка нефти в ближайшие дни может провоцировать фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром вторника прибавляют менее 0,5% после снижения в понедельник, отмечают в ИК "Велес Капитал". Котировки расположены чуть выше 41 и 38 долларов соответственно, у пиков с начала марта. Краткосрочная перекупленность рынка в ближайшие дни может провоцировать... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:20
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в... читать дальше
.08 июня 2020 года 18:37
Ренессанс Капитал по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году
"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в... читать дальше
.05 июня 2020 года 14:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового... читать дальше
.05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
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