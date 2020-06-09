"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR Северстали" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

"Доходность торговой идеи составила минус 2 процентных пункта относительно индекса РТС и минус 16% в долларах в абсолютном выражении, поскольку негативные драйверы для бумаги отошли на второй план на фоне общерыночной позитивной динамики и повышения спроса на риск. Кроме того, цены на железную руду резко выросли, а восстановление китайской экономики создает дефицит на рынке стали и условия для ценового ралли", - пишут эксперты, отмечая краткосрочные риски для идеи в свете повышения экспортных цен на горячекатаный прокат и железорудное сырье (ЖРС).

Как говорится в обзоре, в целом аналитики сохраняют негативный среднесрочный взгляд на депозитарные расписки "Северстали", поскольку укрепление рубля окажет давление на рентабельность компании, а нормализация цен на железную руду, отмечают эксперты, лишь вопрос времени и случится, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация в Бразилии.

"Кроме того, восстановление внутреннего спроса на сталь - довольно затяжная история и предполагает, что усиление конкуренции среди российских производителей - новая реальность. Тем не менее на данный момент мы тактически выводим "Шорт в GDR "Северстали" из нашего портфеля и будем ждать более подходящей точки для входа в эту идею в будущем", - говорится в отчете инвестбанка.