Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer

Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer.

Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные пункты, достигло минимума на уровне 97 799 человек в течение недели, закончившейся 19 апреля, и с тех пор постепенно увеличивалось и достигло 361 610 человек в течение недели, закончившейся 7 июня. Статья, опубликованная в The Wall Street Journal в воскресенье под заголовком "Дебаты ФРС: стоит ли подкреплять обещания низкой ставки лимитами по уровню доходности", содержит предположение о том, что Федрезерв рассматривает возможность введения контроля кривой доходности.

ФРС США в понедельник расширила условия своей программы поддержки кредитования (Main Street Business Lending Program), снизив минимальный размер кредитов с 500 000 до 250 000 долл. США и увеличив максимальный размер кредитов для компаний, которые хотят расширить текущие займы, с 200 до 300 млрд долл. США. Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала, что президент Дональд Трамп открыт для принятия очередного пакета помощи экономике и поддерживает введение налоговых каникул по заработной плате. Руководитель отдела технического анализа Julius Baer Менсур Починчи называет текущую ситуацию "самым ненавистным бычьим рынком в истории", потому что очень немногие ожидали, что восстановление наступит так быстро, и поэтому мало кто в нем участвовал. Он также отмечает, что во время предыдущих периодов "бычьего" рынка, когда более 90% акций S&P 500 находились выше своих 50-дневных скользящих средних, как это происходит и сегодня, индекс каждый раз показывал рост в среднем на 16% в течение следующих 12 месяцев.

"Мы подтверждаем рекомендацию циклических акций на ближайшие месяцы (финансовый, сырьевой, нефтегазовый, промышленный секторы)", - указывает руководитель анализа азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз.