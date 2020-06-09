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09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные пункты, достигло минимума на уровне 97 799 человек в течение недели, закончившейся 19 апреля, и с тех пор постепенно увеличивалось и достигло 361 610 человек в течение недели, закончившейся 7 июня. Статья, опубликованная в The Wall Street Journal в воскресенье под заголовком "Дебаты ФРС: стоит ли подкреплять обещания низкой ставки лимитами по уровню доходности", содержит предположение о том, что Федрезерв рассматривает возможность введения контроля кривой доходности. ФРС США в понедельник расширила условия своей программы поддержки кредитования (Main Street Business Lending Program), снизив минимальный размер кредитов с 500 000 до 250 000 долл. США и увеличив максимальный размер кредитов для компаний, которые хотят расширить текущие займы, с 200 до 300 млрд долл. США. Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала, что президент Дональд Трамп открыт для принятия очередного пакета помощи экономике и поддерживает введение налоговых каникул по заработной плате. Руководитель отдела технического анализа Julius Baer Менсур Починчи называет текущую ситуацию "самым ненавистным бычьим рынком в истории", потому что очень немногие ожидали, что восстановление наступит так быстро, и поэтому мало кто в нем участвовал. Он также отмечает, что во время предыдущих периодов "бычьего" рынка, когда более 90% акций S&P 500 находились выше своих 50-дневных скользящих средних, как это происходит и сегодня, индекс каждый раз показывал рост в среднем на 16% в течение следующих 12 месяцев. "Мы подтверждаем рекомендацию циклических акций на ближайшие месяцы (финансовый, сырьевой, нефтегазовый, промышленный секторы)", - указывает руководитель анализа азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз.
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09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:20
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи... читать дальше
.09 июня 2020 года 13:23
Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь... читать дальше
.09 июня 2020 года 10:43
Краткосрочная перекупленность рынка нефти в ближайшие дни может провоцировать фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром вторника прибавляют менее 0,5% после снижения в понедельник, отмечают в ИК "Велес Капитал". Котировки расположены чуть выше 41 и 38 долларов соответственно, у пиков с начала марта. Краткосрочная перекупленность рынка в ближайшие дни может провоцировать... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:20
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в... читать дальше
.08 июня 2020 года 18:37
Ренессанс Капитал по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году
"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в... читать дальше
.05 июня 2020 года 14:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового... читать дальше
.05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
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