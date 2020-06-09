Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой - Julius Baer

Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи Альтерматт.

После неожиданного улучшения в апреле китайский экспорт в мае снова сократился, однако меньше, чем ожидалось, отмечается в комментарии банка. Более высокие показатели были поддержаны ростом поставок медикаментов и, вероятно, отложенным эффектом в сфере производства с первого квартала. Экспорт электронных товаров также оставался высоким, поскольку люди все чаще работают из дома по всему миру. Экспорт в США, Евросоюз и Японию показал устойчивость, в то время как экспорт на азиатские и другие развивающиеся рынки снизился. Импорт снизился в отношении всех основных торговых партнеров. Замедление роста импорта было обусловлено снижением цен на сырье. Импорт сельскохозяйственной продукции, в том числе сои и зерновых, вырос, по мнению Софи Альтерматт, скорее всего, в связи с увеличением закупок американской сельскохозяйственной продукции.

"Данные по экспорту за первые четыре месяца года показывают, что Китай отстает по объемам закупки американских товаров, согласованным в рамках первого торгового соглашения между США и Китаем. Тем не менее, согласованные объемы считались труднодостижимыми даже до кризиса COVID-19. В целом, мы ожидаем, что торговая активность Китая в ближайшие месяцы будет оставаться слабой. Прогнозные индикаторы показали, что экспортные заказы продолжали сокращаться в течение последних нескольких месяцев, что говорит о том, что экспорт может продолжить снижение и в следующие несколько месяцев", - указывает эксперт Julius Baer.