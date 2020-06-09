Sova Capital подняла рекомендацию для акций "Детского мира" до "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет 116 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 113,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 100,2 рубля за штуку.