Котировки рубля пока останутся в диапазоне 67,5-69 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки рубля пока останутся в диапазоне 67,5-69 за доллар в отсутствие ощутимых движений на рынке энергоносителей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы утром снижаются вслед за нефтью и сдержанной динамикой на развивающихся рынках - рубль теряет к доллару около 1% и торгуется вблизи 68,9 руб./$, - отмечают аналитики банка. - Рост цен на нефть на прошедшей неделе подтолкнул рубль к существенному укреплению. Текущие цены российской нефти Urals уже приблизились к отметкам прекращения продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что в среднесрочной перспективе снизит эффект от роста цен на нефть. При этом в июне, несмотря на динамику нефтяных котировок в мае, объем операций останется на прежнем уровне из-за корректировок за предыдущий месяц, что продолжит поддерживать рубль. Тем не менее, вряд ли от рубля стоит ждать ощутимой динамики, котировки, вероятно, останутся вблизи текущих уровней в диапазоне 67,5-69 руб./$ в отсутствии ощутимых движений на рынке энергоносителей".