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09 июня 2020 года 12:52
Citi передал покрытие компаний российского нефтегазового сектора новым аналитикам
Citi передал покрытие компаний российского нефтегазового сектора новым аналитикам, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, анализом "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) теперь будет заниматься Кейт О'Салливан, а "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) - Оливер Коннор. Ранее за покрытие этих компаний отвечал Алистер Сайм. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для акций, цены в долларах США) - 100 (текущая цена - 79,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 210 (текущая цена - 158,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Роснефть (для акций, цены в долларах США) - 6,4 (текущая цена - 5,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром (для акций, цены в долларах США) - 3,1 (текущая цена - 3), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Новатэк
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09 июня 2020 года 18:16
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