Citi передал покрытие компаний российского нефтегазового сектора новым аналитикам, сообщается в обзоре инвестбанка.

Так, анализом "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) теперь будет заниматься Кейт О'Салливан, а "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) - Оливер Коннор. Ранее за покрытие этих компаний отвечал Алистер Сайм.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для акций, цены в долларах США) - 100 (текущая цена - 79,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 210 (текущая цена - 158,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для акций, цены в долларах США) - 6,4 (текущая цена - 5,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром (для акций, цены в долларах США) - 3,1 (текущая цена - 3), рекомендация - держать.