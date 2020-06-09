Sberbank CIB понизил рейтинг GDR Полюса и акций Polymetal до "держать" после переоценки

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Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) на 5% - до $74 и акций Polymetal (MOEX: POLY) - на 17% - до 15,19 фунта стерлингов за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) и для GDR "Полюса", и для акций Polymetal была понижена с "покупать" до "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс - 74,0 (текущая цена - 74,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 15,2 (текущая цена - 14,2), рекомендация - держать.