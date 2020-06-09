Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"

Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь рекордного уровня. Постепенный выход накопленных запасов на рынок может в моменте ограничить рост цен уровнями 40-45$/бар., полагают эксперты Оксана Лукичева и Константин Бушуев.

"Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает увеличение импорта нефти в Китай, - полагают аналитики "Открытие Брокер". - По таможенным данным, импорт нефти в Китай в мае достиг рекордного уровня в 47,97 млн т, что на 12% выше импорта в апреле и на 19,2% выше импорта год назад. Импорт нефти с начала текущего года по май на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года, что указывает на активное заполнение стратегических хранилищ дешевой нефтью. Это снимает текущее напряжение от избыточных поставок на мировом рынке нефти, создавая задел для успешного восстановления экономики в будущем".

По мнению О. Лукичевой и К. Бушуева, масштабные вливания ликвидности крупнейшими центральными банками и правительствами в мировую экономику пока позволяют надеяться на V-образное восстановление темпов глобального ВВП. По этому сценарию спрос на нефть вырастет до уровня 2019 года к концу 2021 года. Следующие полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ запланированы на 30.11-1.12 2020 года.