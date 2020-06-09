.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июня 2020 года 13:23
Растущая тенденция на мировом рынке нефти в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками, отмечается в комментарии компании "Открытие Брокер". Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь рекордного уровня. Постепенный выход накопленных запасов на рынок может в моменте ограничить рост цен уровнями 40-45$/бар., полагают эксперты Оксана Лукичева и Константин Бушуев. "Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает увеличение импорта нефти в Китай, - полагают аналитики "Открытие Брокер". - По таможенным данным, импорт нефти в Китай в мае достиг рекордного уровня в 47,97 млн т, что на 12% выше импорта в апреле и на 19,2% выше импорта год назад. Импорт нефти с начала текущего года по май на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года, что указывает на активное заполнение стратегических хранилищ дешевой нефтью. Это снимает текущее напряжение от избыточных поставок на мировом рынке нефти, создавая задел для успешного восстановления экономики в будущем". По мнению О. Лукичевой и К. Бушуева, масштабные вливания ликвидности крупнейшими центральными банками и правительствами в мировую экономику пока позволяют надеяться на V-образное восстановление темпов глобального ВВП. По этому сценарию спрос на нефть вырастет до уровня 2019 года к концу 2021 года. Следующие полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ запланированы на 30.11-1.12 2020 года.
.
09 июня 2020 года 18:16
Нефть находится в "красной зоне", однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась, считает аналитик компании Валерий Емельянов. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но, по традиции, некоторые утечки могут повлиять... читать дальше
.09 июня 2020 года 16:03
Текущее ралли на рынке нефти выдыхается, вероятность коррекции возрастает, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Котировки нефти остаются под давлением. На контракты давят новости об отмене в июле добровольных дополнительных обязательств по сокращению добычи... читать дальше
.09 июня 2020 года 15:13
Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось - Julius Baer
Индекс S&P 500 вернулся к росту. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что восстановление экономики уже началось, говорится в комментарии Julius Baer. Так, по данным Управления транспортной безопасности США среднесуточное число путешественников, проходящих через контрольно-пропускные... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:44
Худшая фаза глобальной рецессии, похоже, осталась позади, хотя статистика, поступающая из некоторых стран – прежде всего из еврозоны – по-прежнему выглядит слабой, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Опубликованные в понедельник данные указывают на сокращение объема промышленного производства в... читать дальше
.09 июня 2020 года 14:20
Торговая активность Китая в ближайшие месяцы останется слабой, сообщается в комментарии Julius Baer. "Прогнозные индикаторы говорят о том, что негативные факторы для китайской торговли будут сохраняться, и в ближайшие месяцы экспорт может упасть еще сильнее", - отмечает экономист банка Софи... читать дальше
.09 июня 2020 года 10:43
Краткосрочная перекупленность рынка нефти в ближайшие дни может провоцировать фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром вторника прибавляют менее 0,5% после снижения в понедельник, отмечают в ИК "Велес Капитал". Котировки расположены чуть выше 41 и 38 долларов соответственно, у пиков с начала марта. Краткосрочная перекупленность рынка в ближайшие дни может провоцировать... читать дальше
.08 июня 2020 года 19:20
Инвесторам стоит пристально следить за ситуацией на рынке гособлигаций США (UST), говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В случае повышения доходностей UST риски для рынка акций, по мнению экономиста инвестбанка Нила Маккиннона, возрастают. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в... читать дальше
.08 июня 2020 года 18:37
Ренессанс Капитал по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году
"Ренессанс Капитал" по-прежнему ожидает возвращения цен на нефть к долгосрочному равновесному значению $50 в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Министерская встреча ОПЕК+, состоявшаяся в субботу (6 июня), приведет к сокращению добычи в июле на дополнительные 1,9-2,0 млн. баррелей в... читать дальше
.05 июня 2020 года 14:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции NVIDIA, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность NVIDIA за I финквартал была сильной. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, компании удалось существенно улучшить все основные финпоказатели благодаря хорошим результатам игрового... читать дальше
.05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.