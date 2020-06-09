"ВТБ Капитал" снизил оценку акций АЛРОСА на 10%, оставив рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 10% - до 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 80,83 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 66,54 рубля за штуку.