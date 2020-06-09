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09 июня 2020 года 12:12

Citi поднял рекомендацию для GDR НОВАТЭКа до "покупать"

Citi повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Кейт О'Салливан, которой перешло покрытие компании от Алистера Сайма.

Новая прогнозная стоимость GDR "НОВАТЭКа", рассчитанная экспертом, составляет $210 за штуку (повышена со $140 за штуку).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $164,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $158,9 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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