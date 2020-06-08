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08 июня 2020 года 19:02
Альфа-банк начал анализ ФосАгро с рекомендацией "держать" для GDR компании
Альфа-банк начал анализ ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR), сообщается в обзоре банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро", рассчитанная аналитиками Альфа-банка, составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". "ФосАгро" занимает уверенную позицию в секторе фосфорных удобрений, располагает собственной сырьевой базой и лидирует на кривой затрат. Компанию характеризуют сильный баланс, привлекательная дивидендная политика и хорошо сбалансированный профиль роста. Тем не менее, производители удобрений сталкиваются с большими трудностями в связи с новыми пост-COVID реалиями, а также на фоне серьезных изменений в секторе удобрений и сельского хозяйства. Цены на фосфорные и сложные удобрения (NPK) находятся под давлением низких цен на сельхозпродукцию, падения цен на сырье (так, цены на газ находятся на своих исторических минимумах) и увеличения экспортно-ориентированных производственных мощностей среди ключевых компаний-аналогов", - говорится в обзоре. Кроме того, аналитики банка считают, что пост-COVID-19 риски включают давление на производителей химических удобрений со стороны ESG стандартов; новых сельскохозяйственных технологий (развитие вертикального фермерства, парниковых хозяйств); изменений предпочтений в питании, связанных со смещением предпочтений населения в пользу пищи растительного происхождения и постепенным у ходом от мясной продукции, а также локализации сельскохозяйственного бизнеса, исходя из соображений продовольственной безопасности, учитывающей возможный карантин и связанные с ними ограничения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $14,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
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