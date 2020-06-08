Альфа-банк снизил оценку акций АЛРОСА на 10%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 87,8 рубля до 78,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 81,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 65,58 рубля за штуку.