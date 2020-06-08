БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Шорт в GDR НЛМК" и подтвердил "Шорт в GDR Северстали"

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

В то же время торговая идея "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF)" была подтверждена.

"Мы закрываем торговую идею "Шорт в GDR НЛМК", поскольку сработал стоп-лосс", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, причины срабатывания стоп-лосса заключаются в том, что на первый план у инвесторов вышли надежды на долгосрочное восстановление, а не обвал цен на сталь в России и низкий спрос.

"Наша долгосрочная рекомендация для GDR НЛМК находится на пересмотре, и мы возобновим покрытие компании в ближайшее время. Мы подтверждаем торговую идею "Шорт в GDR Северстали" и считаем, что текущие котировки бумаги слишком высоки, учитывая риски усиления конкуренции и укрепление рубля", - пишут эксперты.